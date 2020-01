später lesen Österreicher siegt überraschend Mayer gewinnt die Kombination in Wengen Teilen

Der zweimalige Olympiasieger Matthias Mayer (29) hat am Freitag überraschend die alpine Kombination in Wengen gewonnen. Der Österreicher, sonst reiner Spezialist für Abfahrt und Super-G, siegte am Lauberhorn knapp vor dem favorisierten Franzosen Alexis Pinturault (0,07 Sekunden zurück). Die deutschen Abfahrer Thomas Dreßen und Josef Ferstl nutzten die erste Teildisziplin als Training für das Rennen am Samstag (12.30 Uhr/ZDF und Eurosport). sid