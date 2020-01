später lesen Trotz Handverletzung Straßer meldet sich in Zagreb als Siebter zurück Teilen

Skirennläufer Linus Straßer hat sich beim Slalom-Weltcup in Zagreb nur vier Wochen nach seinem in der rechten Hand erlittenen Kahnbeinbruch eindrucksvoll zurückgemeldet. Der Münchner erzielte in seinem Comeback-Rennen beim Sieg des Franzosen Clement Noel als Siebter (+0,71 Sekunden) das zweitbeste Slalom-Ergebnis seiner Karriere. sid