Das Coronavirus hat Auswirkungen auf den Ski-Weltcup. Wie der Internationale Skiverband (FIS) bekannt gab, werden die letzten Männer-Rennen am Wochenende im slowenischen Kranjska Gora, ein Riesenslalom am Samstag und ein Slalom am Sonntag, ohne Zuschauer gefahren. sid