Topläuferin Konstanze Klosterhalfen ist sehr gut in die Olympia-Saison gestartet. Bei ihrem ersten Härtetest beim Hallen-Meeting in Boston lief die in den USA trainierende Leverkusenerin über 1500 Meter in guten 4:04,38 Minuten auf Platz zwei. sid