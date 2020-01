später lesen Biathlon Schnee für Oberhof aus Gelsenkirchen Teilen

Twittern



Der Schnee für den Biathlon-Weltcup in Oberhof (9. bis 12. Januar) kommt in diesem Jahr unter anderem aus dem gut 370 Kilometer entfernten Gelsenkirchen. 30 bis 35 Lkw sollen 2000 Kubikmeter Schnee in den Thüringer Wald transportieren, sagte Organisationschef Silvio Eschrich. sid