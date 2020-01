Ruder-Weltmeister beendet Spekulationen um Karriereende. Neuer Sponsor hilft. sid

Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler will seine Laufbahn auch nach den Olympischen Spielen in Tokio fortsetzen. Dank der Unterstützung eines neuen Sponsors beendete der 23-Jährige die Spekulationen über ein vorzeitiges Karriereende. „Die Planung in Richtung Paris ist jetzt schon relativ fix, also dass ich noch mal vier Jahre dranhänge nach Tokio“, sagte Zeidler jetzt während eines Trainingslagers in Sydney. Dass der Senkrechtstarter, der erst 2016 vom Schwimmen zum Rudern gewechselt war, seine Karriere bis Paris 2024 fortsetzt, war allerdings bis vor kurzem keinesfalls sicher.

Seit dem WM-Triumph in Linz im vergangenen Sommer hatte der Ausnahmeruderer seine Zukunft immer wieder offengelassen, zu groß war die finanzielle Unsicherheit. Denn die jährlichen Kosten im sechsstelligen Bereich hatte er bislang größtenteils aus eigener Tasche bezahlt. Sponsoren, die das neue Gesicht des deutschen Ruderns finanziell unterstützen, gab es schlichtweg nicht.

Doch seitdem entwickelten sich die Dinge ebenso rasant wie Zeidlers Aufstieg in die Weltspitze. Als entscheidendes Puzzleteil entpuppte sich der Deal mit dem Lebensmittel-Discounter Netto. „Dadurch kann ich meinen Sport finanzieren und das machen, was ich liebe“, sagte Zeidler. Die quälenden Zukunftssorgen sind nun vorerst verflogen.