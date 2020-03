später lesen Auch Skeletonis erfolgreich Rekord: Bobfahrer Friedrich holt neunten WM-Titel Teilen

Bob-Pilot Francesco Friedrich hat am Sonntag in einem hochspannenden Finale bei den Weltmeisterschaften im sächsischen Altenberg den Titel im Viererbob gewonnen. Eine Woche nach dem Sieg im Zweierbob verwies der Lokalmatador vom BSC Sachsen Oberbärenburg in der Gesamtzeit von 3:36,09 Minuten den Stuttgarter Johannes Lochner (0,05 Sekunden zurück) und seinen Vereinskollegen Nico Walther (0,23) auf die Podestplätze. dpa