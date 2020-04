Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid plant laut eines Medienberichts in diesem Jahr und im kommenden Jahr große Transfercoups. Angeblich soll für 75 Millionen Euro Ablöse noch in diesem Jahr der norwegische Ausnahmestürmer Erling Haaland vom Bundesligisten Borussia Dortmund geholt werden, 2021 soll Weltmeister Kylian Mbappe von Paris St. sid

Germain folgen. Das berichtet die Tageszeitung Marca am Montag auf der Titelseite.

Das Blatt schätzt, dass die Transfers schwierig, „aber nicht unmöglich“ seien. Der 19-jährige Teenager Haaland war erst im Januar für 20 Millionen Euro von RB Salzburg vom BVB verpflichtet worden und erwies sich auf Anhieb als Volltreffer. In acht Bundesligaspielen gelangen ihm neun Treffer.

Sein Vertrag bei den Schwarz-Gelben hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2024, allerdings soll es eine Ausstiegsklausel für bestimmte Klubs von 75 Millionen Euro geben. Dazu sollen auch die Königlichen aus Madrid zählen.

Mbappe ist noch bis 2022 an PSG gebunden. Der Marktwert des 21-Jährigen wird derzeit auf 180 Millionen Euro taxiert, jene Summe hatte Paris beim Transfer des Youngsters auch an die AS Monaco überwiesen (inklusive einer Leihgebühr von 35 Millionen Euro). Seit 2017 spielt Mbappe – zunächst für eine Saison auf Leihbasis – für den Club von der Seine.