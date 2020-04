Der derzeit schnellste Prothesensprinter der Welt hat eine historische Marke von Oscar Pistorius fest im Visier. sid

Plötzlich Leseratte, Serienliebhaber und wieder Vollzeitstudent – dabei wäre er doch viel lieber in der heißen Phase der Vorbereitung zu den Paralympics in Tokio. Die Corona-Krise hat auch die Pläne von Behindertensportler Johannes Floors gehörig durchkreuzt. Doch der derzeit schnellste Prothesensprinter der Welt ist kein Typ, der lange hadert, stattdessen sieht er in der Verlegung der Paralympics viel lieber das Positive.

„So eine Verschiebung ist eine Herausforderung, aber viele Sportler sind schon über deutlich größere Hürden gesprungen“, sagt der Weltmeister über 100 und 400 Meter: „Man muss damit klarkommen und sich irgendwo seine Motivation selber suchen. Jetzt noch ein Jahr Training dranzuhängen, kann man auch als Chance sehen. So kann man sich noch länger auf die Spiele vorbereiten und Grundlagen legen.“

Diese Grundlagen werden dem 25-Jährigen auf dem Weg zu seinem ambitionierten Ziel sicher nicht schaden. Der beidseitig unterschenkelamputierte Leverkusener hat über 400 Meter die beste jemals mit zwei Prothesen gelaufene Zeit im Visier – gehalten von keinem Geringeren als dem weltweit wohl bekanntesten Behindertensportler Oscar Pistorius. „Seine 45,07 Sekunden sind die Marke, die mir immer vor Augen schwebt“, sagte der gelernte Orthopädiemechaniker Floors: „Ich möchte diese Zeit auf jeden Fall schlagen. Vielleicht kommt sogar eine Marke mit einer 44 vorne raus.“

Am liebsten würde Floors die Zeit von Pistorius, die nach einer Änderung der Startklassen nicht mehr als offizieller Weltrekord zählt, natürlich 2021 in Tokio knacken. „Das wäre phänomenal. Das wäre der Höhepunkt meiner bisherigen Karriere. Wenn das Training so laufen wird wie 2019, ist das nicht unrealistisch“, sagte der sechsmalige Europameister. Immer wieder wird Floors mit dem Südafrikaner verglichen und in Anlehnung an dessen Spitznamen sogar als „neuer Blade Runner“ bezeichnet. „Mich stört es nicht, so betitelt zu werden“, sagt der deutsche Para-Sportler des Jahres 2019 gelassen: „Aber natürlich ist ganz klar, dass ich in keine Fußstapfen treten möchte. Ich bestreite meinen eigenen Weg. Da sind solche Titel nettes Beiwerk. Aber am Ende des Tages bin ich immer noch Johannes Floors und nicht Oscar Pistorius.“ Bei seiner bislang schnellsten Stadionrunde fehlten Floors noch gut sieben Zehntelsekunden zum inoffiziellen Titel „Fastest Man on No Legs“ („Schnellster Mann ohne Beine“).

Damit er diesen Rückstand bis Tokio aufholen kann, scharrt er für die Rückkehr in den normalen Trainingsbetrieb bereits mit den Hufen. Die Zeit bis dahin überbrückt der offizielle Weltrekordhalter auf allen drei Sprintstrecken neben alternativen Trainingsmethoden einfach weiter mit Büchern, Netflix und den Onlinekursen seines für dieses Jahr eigentlich ausgesetzten Maschinenbaustudiums.