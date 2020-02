Formkurve von Düsseldorf steigt unter Trainer Rösler. sid

Der scheidende Sportvorstand Lutz Pfannenstiel von Fortuna Düsseldorf sieht sich in seiner Entscheidung für einen Trainerwechsel beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten bestätigt. „Wir spielen variabler, offensiver, aggressiver. Mit Uwe ist ein ganz anderer Zug in der Mannschaft“, sagte Pfannenstiel.

Die Düsseldorfer, die am Freitag gegen Hertha BSC (20.30 Uhr) und am kommenden Dienstag im DFB-Pokal-Viertelfinale beim 1. FC Saarbrücken (18.30 Uhr) antreten, hatten sich Ende Januar von ihrem langjährigen Erfolgscoach Friedhelm Funkel getrennt. Unter Nachfolger Uwe Rösler holten die Rheinländer in vier Spielen fünf Punkte. Mit Blick auf die Partie in Berlin sagte Pfannenstiel, er wisse, dass dort derzeit „viel Unruhe herrscht und Chaos herrscht, das bei uns eben nicht herrscht“. Ganz so stimmt das aber nicht. Aufgrund der Art und Weise der Trennung von Funkel hatte sich Pfannenstiel viel Kritik gefallen lassen müssen. Mitte Februar verkündete der 46-Jährige seinen vorzeitigen Abschied (Vertrag bis 2021) von der Fortuna aus „privaten Gründen“ am Saisonende. „Mir persönlich sind Beleidigungen egal. Aber sobald es an die Familie geht, hört es bei mir auf. Der Rücktritt hat nichts mit Beleidigungen gegen mich zu tun, aber man muss irgendwo eine Linie ziehen. Beleidigungen waren nicht der Grund meiner privaten Entscheidung. Sie haben sie allerdings befeuert.“