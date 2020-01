später lesen Turnen Olympiasieger Wecker feiert 50. Geburtstag Teilen

Ex-Kunstturner Andreas Wecker, Reck-Olympiasieger 1996 in Atlanta, feiert an diesem Donnerstag seinen 50. Geburtstag. Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn verließ er Deutschland und hat sich mittlerweile in Bend/Oregon niedergelassen. sid