Die erste paneuropäische Fußball-EM und die Olympischen Sommerspiele sind die herausragenden Sportereignisse. sid

Der Sport bietet im Jahr 2020 ein Feuerwerk, und die größten Kracher werden im Sommer gezündet. Die Fußball-Europameisterschaft „dahoam“ und die Olympische Sommerspiele in Tokio – das sind die Fixpunkte in einem Kalender der sportlichen Leckerbissen.

Fünf Tage vor Sommerbeginn wird es für Joachim Löw und seinen 23er-Kader bei der ersten paneuropäischen EM der Geschichte ernst. Die Mannschaft um Kapitän Manuel Neuer darf alle drei Vorrundenspiele in der Münchner Allianz Arena austragen. Zum ersten Tanz bittet am 16. Juni Weltmeister Frankreich, dann folgen in der Hammergruppe F Titelverteidiger Portugal (20. Juni) und ein in den Playoffs noch zu ermittelnder Gegner (24. Juni).

Bei den Fans dürfte es schon mächtig kribbeln. Dass sein stark verjüngtes Team am 12. Juli im Finale in Wembley um den Titel spielt, glaubt der Bundestrainer nicht. „Wir sind nicht der Favorit“, sagte Löw vor dem Turnier in zwölf Ländern. Die WM-Pleite von Russland hat demütig gemacht, wenngleich der Mannschaft eine Überraschung durchaus zuzutrauen ist.

Nach dem EM-Endspiel in London ist die Zeit zum Durchschnaufen knapp. Nur zwölf Tage später findet im Olympiastadion von Tokio die Eröffnungsfeier statt, möglicherweise ohne russische Beteiligung. Nach der Vierjahressperre wegen anhaltender Doping-Betrügereien dürften die Sportler des Riesenreiches bei den Sommerspielen nur als „neutrale Athleten“ einlaufen. Allerdings haben die Russen gegen die Entscheidung der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) Einspruch eingelegt.

Den Sportlern – unter ihnen auch die Fußballer mit Trainer Stefan Kuntz – werden in Japan vor allem die Hitze und die hohe Luftfeuchtigkeit zu schaffen machen, die Quecksilbersäule kann die 40-Grad-Marke erreichen. Die Wettbewerbe im Marathon und Gehen finden daher im rund 800 Kilometer nördlich von Tokio gelegenen Sapporo statt, 1972 Schauplatz der Winterspiele.

Für die deutsche Olympia-Mannschaft gilt es, den Platz in der Weltspitze zu halten. In Rio 2016 hatte es nach 17 Gold-, 10 Silber- und 15 Bronzemedaillen zu Platz fünf gereicht. 16 Tage nach der Schlussfeier betreten die Behindertensportler die Paralympics-Bühne. Erst danach kehrt wieder Ruhe im Olymp ein.

Von einem ruhigen Start ins neue Jahr können die Handballer nur träumen. Sie setzen mit ihrer EM ab 9. Januar in Österreich, Schweden und Norwegen das erste Highlight. Titelverteidiger Spanien sowie Lettland und die Niederlande sind in Wien die Gruppengegner der Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop. Der Europameister von 2004 und 2016 will seinen Aufwärtstrend nach Platz vier bei der WM fortsetzen. Eine Medaille ist das erklärte Ziel.

Viele davon soll es im August für die Leichtathleten bei der EM in Paris geben. Malaika Mihambo, Gesa Felicitas Krause und Konstanze Klosterhalfen sind ebenso wie der bei der WM überraschend zu Gold gestürmte Zehnkämpfer Niklas Kaul die Trümpfe. Auch Florian Wellbrock, bei der WM als erster Schwimmer der Geschichte mit Gold im Freiwasser und Becken dekoriert, hat bei der EM im Mai in Budapest einen Titel im Visier. Geplant ist nur der Start draußen über die olympische 10-Kilometer-Distanz.

Über das gesamte Jahr sorgen Formel 1 und Tennis für Schlagzeilen. Kann Sebastian Vettel in seinem wohl letzten Jahr bei Ferrari noch seinen ersten Titel mit der Scuderia feiern? Setzt sein Teamkollege Charles Leclerc nach dem bereits erfolgreichen Jahr 2019 noch einen drauf? Oder holt Lewis Hamilton mit seinem siebten WM-Triumph Rekordweltmeister Michael Schumacher ein? Auftakt der erstmals über 22 Stationen führenden Saison ist am 15. März in Melbourne.

Macht Alexander Zverev den ganz großen Schritt nach vorn? Gewinnt der Hamburger seinen ersten Grand Slam? Die Australian Open ab 20. Januar in Melbourne sind im neuen Jahr die erste Gelegenheit zu zeigen, dass aus der Nummer sieben der Welt ein großer Champion werden kann. Zurück in die Zukunft heißt es in Melbourne für Angelique Kerber. An der Stätte ihres ersten Grand-Slam-Triumphes 2016 will die Kielerin wieder die sportliche Wende schaffen. In Wimbledon greift sie nach ihrem zweiten Titel nach 2018, zur gleichen Zeit will Radprofi Emanuel Buchmann nach Platz vier 2019 erstmals auf das Podium bei der Tour de France.