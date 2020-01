später lesen Volleyball Olympia-Qualifikation Frauen nach Sieg gegen Belgien auf Kurs Halbfinale Teilen

Die deutschen Volleyballerinnen haben beim Olympia-Qualifikationsturnier in Apeldoorn Kurs aufs Halbfinale genommen. Das Team von Bundestrainer Felix Koslowski gewann am Mittwoch mit 3:1 (33:31, 26:24, 24:26, 25:22) gegen Belgien und steht nach zwei Siegen, der erste war gegen die Türkei, mit großer Wahrscheinlichkeit in der Runde der letzten Vier. sid