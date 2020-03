später lesen Nach Kritik an Süper Lig Obi Mikel beendet in Coronakrise Vertrag in Türkei Teilen

Nigerias Fußballstar John Obi Mikel hat nach seiner Kritik an der türkischen Süper Lig bezüglich des Umgangs mit der Coronakrise seinen Vertrag beim Erstligisten Trabzonspor vorzeitig beendet. Der 32-Jährige hatte am Wochenende in sozialen Medien seine Bedenken darüber geäußert, dass die Liga ihren Spielbetrieb trotz der gesundheitlichen Gefahren aufrecht erhalte. sid