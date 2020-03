Reaktionen zur Verschiebung der Olympischen und Paralympischen Spiele. sid/dpa

Ronald Rauhe (Olympiasieger im Kanurennsport): „Das war gesellschaftlich unumgänglich. Diese Spiele wären die Hölle für uns gewesen. Wir waren in einem ständigen Dilemma: Auf der einen Seite wollten wir trainieren, auf der anderen unserer Vorbildfunktion in der Gesellschaft gerecht werden. Andererseits: Ich wollte nach den Spielen meine Karriere beenden. Jetzt muss ich das sacken lassen und mit meiner Frau Gespräche führen.“

Niklas Kaul (Zehnkampf-Weltmeister): „Die Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio ist richtig für alle Sportler. Ich hoffe, dass wir alle 2021 die Spiele bekommen, die wir uns erträumen. Jetzt ist Zeit, an den Schwächen zu arbeiten – was mir natürlich nicht schmeckt.“

Elisabeth Seitz (WM-Dritte im Turnen): „Einerseits bin ich erleichtert, andererseits aber auch traurig. Aber da wir sowieso nicht mehr trainieren konnten, sehe ich die Verschiebung als einzig richtige Entscheidung.“

Robert Harting (Diskus-Olympiasieger): „Alles andere als sich der Weltgesundheit zu stellen und den Austragungszeitraum respektvoll anzupassen, würde das IOC zum Straftäter machen. Denn die Vereinten Nationen haben Gesundheit zu einem Menschenrecht erklärt. Dass ein Virus zur Olympia-Verschiebung führt, ist Wahnsinn.“

Marcel Nguyen (zweimaliger Olympia-Zweiter im Turnen): „Es gab keine Alternative. Hoffentlich feiern wir alle 2021 ein großes Festival in Tokio – und dieser Unsinn für das Training im Garten ist jetzt zu Ende.“

Martin Kaymer (Golf-Star): „Wenn man das Große und Ganze betrachtet, was in der Welt zur Zeit los ist, sollte man sich auf andere Dinge konzentrieren, als das größte Sport-Event der Welt auszurichten.“

Faris Al-Sultan (Triathlon-Bundestrainer): „Der Druck im Sommer ist weg. Die große Herausforderung für die Athleten besteht nun darin, die Motivation aufrechtzuerhalten.“

Manfred Werner (Präsident Deutscher Ringer-Bund): "Das war ein richtiger Schritt. Niemand kann sagen, was im Juli ist. Mit Blick auf die Regularien hoffe ich, dass es bei den qualifizierten Athleten bleibt. Alles andere wäre nicht in Ordnung."