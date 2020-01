Der Norweger Sander Sagosen ist bisher der überragende Spieler der Europameisterschaft. Das freut auch den THW Kiel. sid

Die Erfolgsformel von Sander Sagosen? Klingt einfach. „Dem Körper geht’s gut, dem Geist geht’s gut“, sagt der Spielmacher von Norwegens Handballern: „Ich bin einfach rundherum glücklich und genieße das Leben.“

Wie gut es Sagosen geht, ist bei der Handball-EM alle zwei Tage zu beobachten. Präzise wie ein Schweizer Uhrwerk funktioniert der Rückraumspieler, der im Sommer zum THW Kiel wechselt. Er wirft den norwegischen Co-Gastgeber von Sieg zu Sieg. Mit 42 Treffern in fünf Spielen, also mehr als acht pro Partie, ist Sagosen bislang nicht bloß der beste Torschütze des Turniers. Während Dänemarks Mikkel Hansen und Frankreichs Nikola Karabatic – beide Welt-Handballer und die Superstars dieser Sportart – längst zu Hause sind, ist der 24-Jährige bislang die prägende Figur der EM.

„Manchmal möchte er den Ball viel zu viel selber haben. Aber wenn er gut drauf ist, dann ist er einer der besten Spieler der Welt“, sagt Norwegens Co-Trainer Börge Lund, er vergleicht ihn mit dem jungen Nikola Karabatic. „Er ist super im Eins-gegen-Eins. Er ist hungrig. Er tut alles, um ein besserer Handballer zu werden“, sagt Lund.

Und das ist nicht übertrieben. Sagosen ist besessen davon, noch besser zu werden. In Paris, wo er seit 2017 unter Vertrag steht (gekommen vom dänischen Club Aalborg Handbold), wohnt er direkt neben der Halle, um die Reiserei zu verkürzen und zu trainieren. „Er ist bodenständig und ein guter Junge“, sagt Lund.

Der Aufstieg der norwegischen Nationalmannschaft in den Kreis der absoluten Top-Teams hängt untrennbar mit dem Kraftpaket zusammen. Sagosen, der auf den ersten Blick manchmal ein wenig tapsig daherkommt, ist Herz und Kopf des Teams. Er bestimmt über die Spielzüge, er entscheidet das Spieltempo, er bestimmt, wenn jemand aufs Tor wirft – und das ist meistens Sagosen selbst. „Saggy“ macht bislang den Unterschied, und das am besten noch bis Sonntag. Nach zwei verlorenen WM-Finals 2017 und 2019 soll am kommenden Wochenende in Stockholm schließlich der ganz große Wurf gelingen.

Spanien und Kroatien, die beiden führenden Teams in der Hauptrunden-Gruppe 1, seien die großen Mitfavoriten, sagt Sagosen. Gesehen hat er allerdings kaum etwas von den anderen Spielen. „Ich versuche, nicht zu viel Handball zu schauen, weil der Kopf müde wird, wenn man alle Spiele sieht“, sagt Sagosen.

In Kiel reibt man sich unterdessen die Hände, der THW und mit ihm die ganze Bundesliga kann sich auf Sagosen freuen. Schon seit dem 22. März 2019 ist klar, dass Sagosen nach seinem Vertragsende bei Paris St. Germain nach Schleswig-Hol­stein kommen wird. Der Norweger ist momentan die heißeste Nummer im Welt-Handball – das zeigt die Europameisterschaft eindrucksvoll. Sagosen, der mit großer Wahrscheinlichkeit zum Top-Verdiener der deutschen Eliteklasse aufsteigen dürfte, freut sich auf den Rekordmeister, das Selbstverständnis des Klubs hat er trotz seines jungen Alters längst verinnerlicht.

„Ich möchte der Beste sein, das habe ich immer gesagt. Und das ist auch die Mentalität des THW. Sie wollen alles gewinnen. Ich kann mir diese Gelegenheit nicht entgehen lassen“, sagt Sagosen. Zunächst gilt seine volle Konzentration aber dem Titel-Auftrag mit der Nationalmannschaft, die als Spitzenreiter der Hauptrunden-Gruppe 2 vor dem Einzug ins Halbfinale steht.