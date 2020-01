Kombinierer Vinzenz Geiger hat seinen zweiten Sieg des Weltcup-Wochenendes in Val di Fiemme knapp verpasst. Einen Tag nach dem dritten Einzeltriumph seiner Karriere lief der Oberstdorfer im ersten Teamsprint der Saison gemeinsam mit Fabian Rießle auf Rang zwei. sid

Einen überlegenen Sieg feierten die norwegischen Topfavoriten Jarl Magnus Riiber und Jörgen Graabak. Das von Platz fünf in die Loipe gegangene Duo Geiger/Rießle (Breitnau/Oberstdorf) lag im Ziel 43,8 Sekunden hinter den Norwegern, die ein einsames Rennen liefen.

Am Samstag hatte Geiger dem deutschen Team im Einzel den zweiten Saisonsieg beschert. Der Team-Olympiasieger setzte sich im Zielsprint knapp gegen Riiber durch. Geiger war vom zwölften Rang in die Loipe gegangen, sein Rückstand auf Riiber betrug 52 Sekunden. "Ich habe gar nicht mehr gedacht, dass es so weit nach vorne reichen würde. Aber im Laufen ging es einfach überragend", sagte der Oberstdorfer, der mit einer starken Gruppe die Jagd eröffnete. Kurz vor Schluss war es dann so weit. "Als wir dran waren, habe ich gedacht: Heute packst du ihn", sagte Geiger.