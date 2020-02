Die bärenstarken Leistungen von Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl bei den Edmonton Oilers haben auch NHL-Legende Wayne Gretzky schwer beeindruckt. „Leon war von Anfang an, als er zu uns kam, herausragend“, sagte „The Great One“, der mit den Oilers in der nordamerikanischen Profiliga vier Mal den Stanley Cup gewonnen hatte, der „Sport Bild“: „Aber er wird jedes Jahr noch stärker.“ sid

Zwar riss beim 0:3 gegen Arizona Draisaitls Serie, nachdem er zuvor in elf Spielen in Folge jeweils gepunktet hatte. Dennoch führt der Kölner nach 53 Spielen die Scorerliste mit 83 Punkten (29 Tore und 54 Assists) an. Schon in der vorigen Saison war der 24-Jährige mit 50 Toren und 55 Vorlagen viertbester Scorer in der stärksten Liga der Welt. „Talent haben viele“, sagte die 59 Jahre alte Eishockey-Ikone Gretzky: „Aber Leon kombiniert Talent mit der richtigen Einstellung. Er ist nur so gut, weil er jeden Tag hart dafür schuftet.“