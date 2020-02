später lesen Fußball Neymar fliegt in der Nachspielzeit vom Platz Teilen

Twittern



Der französische Fußball-Meister Paris St. Germain hat nach der 1:2-Pleite in der Champions League bei Borussia Dortmund in der Ligue 1 einen Sieg eingefahren. Das Team von Trainer Thomas Tuchel gewann am Sonntagabend gegen Girondins Bordeaux mit 4:3 (2:2). sid