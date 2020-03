New Orleans Saints Trainer Payton positiv getestet

Jetzt hat auch die US-Football-Profiliga NFL ihren ersten bestätigten Coronafall. Sean Payton wurde positiv auf das Virus getestet, das sagte der Cheftrainer der New Orleans Saints dem TV-Sender ESPN.

Payton (56) ist nach eigenen Angaben leicht erschöpft und wird sich zu Hause erholen. „Man muss einfach mal ein oder zwei Wochen alles lahmlegen.“ Die US-Bürger sollten sich einfach nur „eine Minute Zeit nehmen, um zu verstehen, was die Experten sagen“.

Derweil läuft in der NFL die „Free Agency“, in der die Teams Spieler verpflichten, entlassen oder gegen Positionen beim Draft tauschen können. Für einen Paukenschlag sorgte der Super-Bowl-Teilnehmer von 2019, die Los Angeles Rams. Das Franchise entließ überraschend seinen Star-Running-Back Todd Gurley. Grund dafür ist wohl der teure Vertrag Gurleys, der in der letzten Saison nicht gewohnt zu überzeugen wusste. Nur einen Tag nach Gurleys Entlassung, verpflichteten jetzt die Atlanta Falcons den Running-Back.

(SID)