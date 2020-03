später lesen Vor Auslosung Nations League: Löw und DFB-Team droht nächstes Hammerlos Teilen

Joachim Löw steckt mitten in den Vorbereitungen für den schwierigen Countdown zur Fußball-EM in diesem Sommer. Für einen Tag muss der Bundestrainer aber schon an den Herbst denken. In Amsterdam wird die Nations League ausgelost. Und es könnte wieder knüppeldick kommen. Von Arne Richter und Florian Lütticke, dpa