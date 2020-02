Nach der WM in Antholz stehen noch drei Weltcups auf dem Programm. Simon Schempp und Franziska Hildebrand erhalten eine neue Chance. sid

Nach der kräftezehrenden WM in Antholz haben die deutschen Biathleten auf eine Sache erstmal keine Lust mehr: Biathlon. „Wir haben die letzte Zeit so viel geschossen, da werde ich jetzt sicherlich bis Freitag die Waffe nicht mehr in die Hand nehmen“, kündigt Benedikt Doll an, und Arnd Peiffer prophezeit: „Ein paar Tage werde ich erst mal nicht auf die Skier gehen.“ Doch allzu lange werden sie diese Pause nicht genießen können. Der Saisonhöhepunkt mag vorbei sein – die Saison ist es noch lange nicht.

Gleich drei Weltcups stehen noch auf dem Programm. Nach einer anderthalbwöchigen Pause startet der Biathlon-Alltag wieder im tschechischen Nove Mesto (5. bis 8. März), danach geht es noch nach Kontiolahti in Finnland (12. bis 15. März), ehe das Weltcup-Finale am legendären Holmenkollen im norwegischen Oslo (20. bis 22. März) steigt. Peiffer ist jedoch trotz der „energieraubenden“ WM noch motiviert. „Die Rennen nach der WM laufe ich eigentlich ganz gerne, da geht es mal wieder ein bisschen mehr ums Sportliche“, sagt er.

Sportlich geht es für die deutschen Skijäger bei den verbleibenden drei Stationen um Tagessiege und Podestplätze – im Rennen um den Gesamtweltcup scheint bei den Männern alles auf die achte große Kristallkugel für Einzel-Weltmeister Martin Fourcade aus Frankreich hinauszulaufen, bei den Frauen hat Dorothea Wierer nach ihren zwei Titeln bei der Heim-WM die beste Ausgangslage. Denise Herrmann befindet sich immerhin noch in Reichweite. „Im Gesamtweltcup liege ich noch ziemlich gut, da versuche ich natürlich, noch viele Punkte zu machen“, sagt Herrmann, die in Antholz zwei Mal Silber gewonnen hat: „Nochmal ein paar Platzierungen Richtung Podium oder sogar ganz oben zu schaffen, das ist auf jeden Fall mein Ziel.“

Für Erik Lesser, der sich nach einem enttäuschenden Winter in starker Form präsentiert und in Südtirol Silber im Single Mixed und Bronze mit der Männer-Staffel geholt hat, ist die Saison hingegen vorzeitig beendet, „weil sich zu Hause ein bisschen was geändert hat“. Über die genauen Gründe macht der 31-Jährige keine Angaben. Damit wird er auch nicht wie geplant an der EM in Minsk-Raubitschy (26. Februar bis 1. März) teilnehmen.

Für zwei arrivierte Athleten, die in Südtirol gar nicht am Start waren, birgt der lange Nachlauf indes auch Chancen. Sowohl bei Simon Schempp als auch bei Franziska Hildebrand ist geplant, dass sie in Nove Mesto in den Weltcup zurückkehren. Schempp, Weltmeister 2017 im Massenstart und Silbermedaillengewinner im Massenstart bei den Winterspielen 2018, hat im zweitklassigen IBU-Cup im italienischen Martell ansprechende Leistungen gezeigt, anschließend feilte er in Ruhpolding in einem weiteren Trainingsblock an seiner Form. Auch die zweimalige Staffel-Weltmeisterin Hildebrand hat mit zwei zweiten Plätzen in Martell Selbstvertrauen getankt. Sie dürften gerade große Lust auf Biathlon haben – im Gegensatz zu den WM-Fahrern.