Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton einen harten Titelkampf angekündigt. dpa

„Wir wollen vor allem Mercedes vor eine Herausforderung stellen. Und ich denke auch, dass wir das tun können“, zitierten englische Medien den Niederländer. Während Mercedes-Fahrer Hamilton in der vergangenen Saison zum sechsten Mal Weltmeister wurde, schloss Verstappen das Jahr auf Platz drei ab. „Lewis ist sehr gut, er ist ganz bestimmt einer der Besten, aber er ist nicht Gott“, sagte der 22-Jährige weiter. „Vielleicht ist Gott mit ihm, aber er ist nicht Gott.“

Hamilton wurde aufgrund des überlegenen Mercedes-Wagens nach Einschätzung von Verstappen nicht stark genug gefordert. „Wenn man nie wirklich Druck hat, dann kann man immer mit 97, 98 Prozent fahren und macht nie Fehler“, meinte er. Man habe dann höchstens mal ein verpatztes Wochenende im Jahr.

Die ersten offiziellen Formel-1-Tests stehen vom 19. bis 21. Februar in Barcelona an. Die Grand-Prix-Saison startet mit dem Rennen von Australien in Melbourne am 15. März.

