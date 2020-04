Auf der Suche nach alternativem Training ist Formel-1-Vizeweltmeister Valtteri Bottas kurzzeitig auf Schneeschuhe umgestiegen. dpa

Der Finne zeigte bei Instagram Fotos von einer Tour auf den 1029 Meter hohen Berg Saana in seinem Heimatland und schickte zudem eine Grußbotschaft an seine Follower. „Mir geht es sehr gut, ich halte mich von Menschen fern. Ich bin sehr gesund und konnte viel trainieren“, sagte der 30 Jahre alte Mercedes-Fahrer: „Es ist wie ein langes Trainingslager, das seit der Winterpause weitergeht.“

Die ersten acht Saisonrennen in der Motorsport-Königsklasse sind aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgesagt oder verschoben, der Start in das Rennjahr weiter offen. Frühestens geht es Mitte Juni in Kanada los, doch auch an dem Grand Prix in Montréal gibt es Zweifel. „Als Fahrer kann ich es nicht erwarten, wieder Rennen zu fahren. Aber natürlich wollen wir warten, bis es sicher genug dafür ist“, sagte Bottas und ergänzte in Richtung seiner Anhänger: „Danke, dass ihr wartet, wir warten auch. Bitte macht das Beste aus dieser Zeit.“

Bottas, bei den Silberpfeilen Teamkollege von Weltmeister Lewis Hamilton, versicherte aus dem eisigen Lappland, „so fit wie immer“ im Cockpit zu sitzen, sobald es wieder losgeht. Bottas befindet sich laut eigenen Angaben mit seiner australischen Freundin Tiffany Cromwell seit mehr als zwei Wochen in der selbst gewählten Isolation und sprach von einem „arktischen Trainingscamp“.

