Formel 1 McLaren-Mitarbeiter nach Quarantäne zurück aus Australien

McLaren hat die Mitarbeiter, die sich im Zuge eines Coronavirus-Falls in Selbst-Quarantäne in Melbourne begeben hatten, zurück in der englischen Heimat des Formel-1-Rennstalls begrüßt. dpa