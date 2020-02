Der Weltmeister-Rennstall Mercedes wird erst nach dem Saisonbeginn in der Formel 1 mit Dauer-Champion Lewis Hamilton über einen neuen Arbeitsvertrag verhandeln. dpa

„Wir reisen fast zehn Monate im Jahr um die Welt, aber im Winter lassen wir uns in Frieden. Unser letztes Gespräch fand am Abend vor unserer Weihnachtsfeier statt“, sagte Motorsportchef Toto Wolff bei einem Medientermin in London. Das Team habe mit dem sechsmaligen Weltmeister aus Großbritannien vereinbart, „dass wir unsere Gespräche fortführen, wenn die Saison begonnen hat“, sagte der Österreicher Wolff.

Der Vertrag des 35 Jahre alten Hamilton läuft noch bis zum Ende des Jahres. Der Dominator der vergangenen Jahre hatte bereits angekündigt, sich eine Fortsetzung seiner Laufbahn bei den Silberpfeilen vorstellen zu können. „Ich habe großes Vertrauen, dass unser Team die besten Fahrer anzieht. Lewis hat mit seinen sechs Titel bewiesen, dass er derzeit der beste Fahrer ist“, sagte Wolff. In diesem Jahr fahren Hamilton und der Finne Valtteri Bottas erneut für Mercedes und können dem Team zum siebten Mal in Folge die WM-Titel bei den Fahrern und Konstrukteuren sichern.

Im Royal Automobile Club von London stellte das Werksteam am Montag die neue Lackierung des Wagens für die am 13. März in Australien beginnende Saison vor. Mercedes setzt weiterhin auf Silber, neu sind einige rote Akzente auf dem Fahrzeug. Das komplette neue Auto mit dem Namen F1 W11 EQ Power+ wird erst am Freitag vorgestellt.

