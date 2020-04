Weltmeistermacher, Playboy, Skandalnudel – der langjährige Formel-1-Manager Flavio Briatore feiert am Ostersonntag seinen 70. Geburtstag. Ausnahmsweise nur im Familienkreis.

Seinen 70. Geburtstag am Ostersonntag feiert Flavio Briatore so gar nicht im Flavio-Briatore-Stil. Der langjährige Formel-1-Manager, Unternehmer und Lebemann wird wegen der Coronakrise keine seiner legendären Partys auf Sardinien organisieren können, für die er berühmt-berüchtigt ist. Stattdessen wird es familiär zugehen in seinem Luxusappartment in Monte Carlo, wo sich sein zehnjähriger Sohn Nathan Falco und seine Ex-Ehefrau Elisabetta Gregoraci angesagt haben.

Allerdings zeigt sich der aus dem Piemont stammende Briatore über seinen runden Geburtstag ohnehin nicht sonderlich begeistert. „Wenn ich wüsste, wie man ihn überspringt, würde ich es sofort tun“, gestand er im Vorfeld. Besorgt ist Briatore derzeit zudem wegen seiner Luxusdiskothek Twiga in Monte Carlo, seiner Modefirma, seinen Restaurants in Italien und im Ausland, die wegen der Coronavirus-Pandemie allesamt geschlossen sind.

Auch die goldenen Zeiten, in denen er die Formel-1-Szene dominierte, sind vorbei. 1991 holte er einen gewissen Michael Schumacher nach dessen erstem Rennen zu seinem Benetton-Rennstall und feierte mit dem Deutschen 1994 und 1995 den WM-Titel. 2005 und 2006 wiederholte Briatore diesen Coup bei Renault mit dem Spanier Fernando Alonso.

Zum Rennsport war der im Provinznest Verzuolo geborene Lehrersohn durch den Bekleidungsunternehmer Luciano Benetton gekommen, der sich 1986 ein Formel-1-Team gekauft hatte und seinen Freund drei Jahre darauf zum Teamchef ernannte.

Als Direktor des Teams baute sich Briatore enorme Macht in der Formel 1 auf. Bekannt wurde er für sein Motto: „Die Formel 1 ist kein Sport, sondern ein Geschäft.“ Viele dachten, er würde eines Tages die Nachfolge seines Freundes Bernie Ecclestone als Formel-1-Promoter übernehmen.

Doch der Sprung an die Spitze des Sports gelang ihm nicht. Briatores Karriere endete aufgrund der „Crashgate“-Affäre. Sein damaliger Renault-Schützling Nelson Piquet jr. fabrizierte beim Großen Preis von Singapur 2008 einen absichtlichen Unfall – offensichtlich auf Anweisung seines Teamchefs Briatore – damit Renault-Star Alonso den Sieg abstauben konnte. Daraufhin wurde Briatore von der Formel 1 und allen anderen FIA-Veranstaltungen ausgeschlossen und zur Persona non grata erklärt.

Der Lebemann und Playboy blieb aber dick im Geschäft. Briatore gehört das Luxuslabel „Billionaire Couture“, dazu der „Billionaire‘s Club“, eine Diskothek auf Sardinien. Stets an seiner Seite: schöne Frauen. Briatore war mit den Topmodels Naomi Campbell und Heidi Klum liiert, mit der Deutschen hat er die 2004 geborene Tochter Leni. Von Juni 2008 bis 2017 war der Milliardär mit dem 30 Jahre jüngeren Showgirl Elisabetta Gregoraci verheiratet.