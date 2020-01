später lesen Formel 1 Auktion für Australien: Von Overalls bis Hamilton-Treffen Teilen

Die Formel 1 will Australien finanziell im Kampf gegen die verheerende Brände und deren Folgen unterstützen. Die Motorsport-Königsklasse, die auch in diesem Jahr die Saison im März in Melbourne eröffnen wird, veranstaltet eine Online-Auktion. dpa