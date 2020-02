später lesen Fußball-Bundesliga Mainz 05 spielt erstmals in dieser Saison Remis Teilen

Der 1. FSV Mainz 05 hat in dieser Saison erstmals Unentschieden gespielt und einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren. Gegen Schalke 04 erkämpften die Rheinhessen am Sonntagabend ein 0:0. Für die Gelsenkirchener bedeutet das dritte Unentschieden in Folge einen weiteren Dämpfer im Kampf um die internationalen Plätze.