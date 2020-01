später lesen Tischtennis-Pfalzmeisterschaft Zwei Mörsbacher Senioren starten bei Pfalzmeisterschaft Teilen

Bei den Senioren-Pfalzmeisterschaften am Sonntag um zehn Uhr in Germersheim nehmen Jörg Krauss und Michael Ciolek vom SV Mörsbach teil. Allroundspieler Krauss hat in seiner Altersklasse die Chance, einen Platz auf dem Treppchen zu erreichen.