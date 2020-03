Die neuen Verfügungen in Deutschland zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus sorgen für weitere Absagen im Saarsport. Der Handballverband Saar (HVS) teilte mit, dass sein für den 13. April angesetzte Pokalfinal-Turnier in der Joachim-Deckarm-Halle ersatzlos gestrichen wird.

„Das tut uns leid, ist aber im Interesse des Gesundheitsschutzes unvermeidbar“, sagte HVS-Präsident Eugen Roth. Nicht stattfinden wird auch die Saisoneröffnung des Rennclubs Saarbrücken auf der Pferderennbahn in Güdingen an Ostern. Der Saisonstart in der 2. Liga der German Football League mit den Saarland Hurricanes findet frühestens an Pfingsten statt.

(mwe)