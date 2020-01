später lesen Hallenfußball Vorrunde für das Masters steht Teilen

Die Vorrundengruppen für das Fußball-Hallenmasters am kommenden Sonntag in der Saarbrücker Saarlandhalle stehen fest. In Gruppe A spielen Röchling Völklingen, Hellas Bildstock, die SF Köllerbach und Hertha Wiesbach, in Gruppe B der SV Auersmacher, der SV Mettlach, der FV Eppelborn und der FV Diefflen. red