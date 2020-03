In der der Volleyball-Oberliga hätten eigentlich noch zwei Spieltage gespielt werden müssen. Spielführer Tilmann Knödler zieht eine positive Saisonbilanz. Von Markus Hagen

Zwei Spieltag vor dem Saisonende der Volleyball Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar scheint die Saison 2019/20 nun vorzeitig beendet zu sein. Damit rechnet zumindest Tilmann Knödler, der Spielführer des TV Limbach: „Die erste und zweite Bundesliga hat der Deutsche Volleyball-Verband bereits als vorzeitig beendet erklärt. Es gibt hier keine Meister, Auf- und Absteiger“. Es sei unrealistisch, dass Spiele der Oberliga jetzt nochmal angepfiffen würden.

Für Knödlers TV Limbach würde der vorzeitige Abbruch bedeuten, dass der Verein die Saison auf Platz vier abschließt. Für Knödler natürlich eine Riesensache: „Wenn es wirklich dabei bleibt, wären wir natürlich sehr zufrieden.“ Der TVL war mit dem Ziel Klassenerhalt in die Saison gestartet. Das hat man souverän erreicht. Ein genauerer Blick auf die vermeintliche Abschlusstabelle zeigt jedoch, wie eng es in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar zuging: Der TV Limbach hat mit 22 Punkten gerade einmal drei Punkte mehr als der Tabellenachte TV Wiesbach. Zum ersten Abstiegsrang, den die VSG Saarlouis einnimmt, sind es nur vier Punkte. Brenzlig wäre es für die Limbacher wohl trotzdem nicht mehr geworden.

„Wir standen sicherlich vor keiner einfachen Saison“, blickt Tilmann Knödler zurück. Mit Lukas Hoffmann, Oliver Spriess, dem ehemaligen Spielertrainer Christian Skrotzki, Martin Becker und Tim Reith hatten fünf Spieler beim TV Limbach aufgehört. Dafür kamen nur zwei Neue. Trotzdem war der 13-Mann Kader stark genug, um in der Liga zu bestehen.

Die Saison verlief trotz einiger Personalsorgen wegen Verletzungen weitgehend sorgenfrei. Außerdem sorgten die Limbacher in der Saison für einige Überraschungsmomente, an die Knödler gerne zurückdenkt: „Unser Höhepunkt der Saison war der 3:2-Heimsieg gegen den souveränen Tabellenführer TGM Mainz-Gonsenheim II.“ Zudem gab es für die knappe 2:3-Auswärtsniederlage gegen die TGM einen weiteren Punkt. „Drei Punkte gegen die TGM Mainz-Gonsenheim II das ist schon mehr als bemerkenswert.“

Er und seine Mitstreiter hinter dem Netz haben nun genügend Zeit die kommende Runde 2020/21 vorzubereiten. „Wir gehen alles in Ruhe an.“ Mitte Oktober beginnt dann voraussichtlich die neue Runde in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Auch dann will Knödler mit dem Abstieg nicht zu tun haben: „Mal sehen wie es läuft.“ Vielleicht springt ja auch nach einer zu Ende geführten Runde ein Vierter Platz für den TVL heraus.