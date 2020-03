Kein Spiel für schwache Nerven haben die Oberliga-Volleyballer des TV Limbach abgeliefert. 14 Tage nach dem dramatischen 3:2-Sieg im Heimspiel gegen den TS Germersheim folgte nun im Auswärtsspiel beim Ligasiebten TV sebamed Bad Salzig wieder eine dramatische Begegnung.

Auch dieses Mal musste der fünfte Satz herhalten, ehe sich die Limbacher mit 3:2 durchsetzten – und damit den Klassenerhalt fast gesichert haben.

„Es zeigte sich auch diesmal, dass wir eine Partie nie verloren geben, auch nicht nach einem 0:2-Satzrückstand“, freute sich Limbachs Spielführer Tillmann Knödler. Mit 25:23 und 25:22 gingen die ersten beiden Sätze hart umkämpft an den Gastgeber Bad Salzig. „Im dritten Durchgang hatte wir das bessere Ende für uns und gewannen mit 25:23 ebenfalls knapp.“ Limbach wollte mehr und gewann Durchgang Nummer vier mit 25:19. Satzausgleich zum 2:2. Im Tie-Break musste die Begegnung entschieden werden. 17:15 hieß es hier für Limbach – und der Jubel über diesen Sieg war beim groß. „Dank unserer besseren Nerven haben wir gewonnen“, erklärte der Mannschaftsführer glücklich. Der Ligaverbleib ist den Limbachern damit fast gesichert. Nur noch theoretisch muss der TVL zittern. „Es sieht ganz gut aus, aber wir wollen unser letztes Heimspiel der Saison gegen Schlusslicht VC Mainz gewinnen“, blickt Tillmann Knödler allerdings zuversichtlich auf das vorletzte Saisonspiel am Sonntag um 14 Uhr in der Altstadter Hugo-Strobel-Halle. Ein Sieg über Mainz, und der TV Limbach schlägt auch in der kommenden Runde in der Oberliga auf.

Gut gekämpft, aber wieder verloren, hieß es für den Aufsteiger der Frauen- Oberliga TV Kirkel auch diesmal. Das Team verlor sein Heimspiel gegen den Tabellenachten VfL Oberbieber mit 1:3. Wie hart umkämpft das Spiel war, zeigen die knappen Ausgänge in den einzelnen Sätzen. 24:26, 26:28, 27:25 und 23:25 hieß es am Ende für die Gäste in der Burghalle in Kirkel. Diese steht auch am Samstag im Blickpunkt, wenn es ab 19 Uhr zur Begegnung zwischen dem TV Kirkel und dem Tabellensechsten ASV Landau kommt.

