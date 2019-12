Mit einem Heimsieg gehen die Oberliga-Volleyballer des TV Limbach in die Winterpause. Der Tabellendritte bezwang den Sechsten VSG Saarlouis mit 3:1 (25:14/25:16/24:26/25:15).

Das nächste Spiel in der Oberliga steht für den TVL im neuen Jahr am Sonntag, 12. Januar, 16 Uhr auf dem Programm. Dann reisen die Limbacher zum Tabellenzweiten TV Walpershofen.

Die Oberliga-Volleyballerinnen des TV Kirkel warten derweil weiter auf den ersten Punkt. Beim Tabellensiebten SV Steinwenden kassierte der TVK eine 0:3-Niederlage. Aufsteiger Kirkel steigerte sich zwar von Satz zu Satz, verlor die drei Durchgänge aber mit 12:25, 15:25 und 20:25. Das Schlusslicht empfängt am 12. Januar, 16 Uhr den TSV Speyer. Allerdings nicht in der Burghalle in Kirkel, sondern in der Dorfhalle in Limbach.