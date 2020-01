später lesen Kampf gegen den Abstieg Volleyballer des SVK weiter unter Druck FOTO: Martin Wittenmeier FOTO: Martin Wittenmeier Teilen

Twittern



Die Verbandsliga-Volleyballer des SVK Blieskastel-Zweibrücken schweben weiter in Abstiegsgefahr. Aus den erhofften sechs Punkten am Heimspieltag zum Jahresauftakt ist nichts geworden. Die Mannschaft von Spielertrainer Alexander Hoffmann, die mit zwölf Punkten auf Rang acht liegt, verpasste es durch das 2:3 gegen den TV Scheidt (14 Pkt.) und das 3:2 gegen Klarenthal II (17), entscheidend an die beiden direkten Konkurrenten heranzurücken.