Rückrundenstart am Sonntag Verbandsliga Nord-Ost: Zwei Neue für SG Ballweiler FOTO: ott / Wolfgang Degott FOTO: ott / Wolfgang Degott

Vor dem Start in die Restsaison gegen den Vierten Hellas Bildstock am kommenden Sonntag um 14.30 Uhr absolvierte Verbandsligist SG Ballweiler noch weitere Testspiele. So gewann die Rubeck-Elf 3:0 bei beim Landesligisten SG VB Zweibrücken-Ixheim.