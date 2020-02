später lesen Vorbereitung VBZ/Ixheim gewinnt Test beim SVN Teilen

In einem unterhaltsamen Testspiel hat Fußball-Landesligist SG VB Zweibrücken/Ixheim am Samstagnachmittag mit 5:3 (3:1) beim A-Klasse-Vertreter SVN Zweibrücken gewonnen. Martin Schmitt brachte die Gastgeber nach einer Viertelstunde in Front, doch nur drei Minuten später besorgte Felix Brunner (18.) den Ausgleich.