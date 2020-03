Die Verantwortlichen des SV Bruchhof-Sanddorf aus der Fußball-Kreisliga A Bliestal haben im Hinblick auf die kommende Saison einen neuen Trainer verpflichtet. An den Kehrberg kommt Uwe Grub, der bis zur Winterpause noch den Bezirksligisten SV Beeden trainiert hat.

Der aktuelle Bruchhofer Spielertrainer Stefan Rothe will aus familiären Gründen zeitlich kürzer treten, bleibt dem SVB jedoch als Mann auf dem Feld erhalten. Der 59-jährige Uwe Grub hat in seiner Spieler- und Trainerlaufbahn bereits viel erlebt und will nun seine reichhaltige Erfahrung an die Spieler beim SV Bruchhof-Sanddorf weiterreichen.