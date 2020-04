(red) Die Deutschen sind durchaus eine sportliche Nation, wie eine forsa-Umfrage im Auftrag der Kaufmännische Krankenkasse (KKH) ergeben hat. Vor der Schließung sämtlicher Sportstätten im März hat sich die Mehrheit der Deutschen regelmäßig sportlich betätigt. red

39 Prozent der rund 1000 Befragten im Alter zwichen 18 und 70 Jahren haben mehrmals pro Woche trainiert. Jeder Zehnte war sogar täglich sportlich aktiv. Nur acht Prozent der Befragten gaben an, nie Sport zu treiben. Im Vergleich zur letzten Fitness-Umfrage aus dem Jahr 2013 ist der Anteil der regelmäßig Sporttreibenden und die Einschätzung über die eigene Sportlichkeit leicht gestiegen.

„Das ist eine erfreuliche Entwicklung und lässt in Corona-Zeiten hoffen, dass die Menschen auch in den eigenen vier Wänden aktiv bleiben. Bewegung ist für Körper und Geist in der aktuellen Situation sehr wichtig, denn sie hebt die Stimmung“, erklärt KKH-Sportexperte Ralf Haag. Laut der Umfrage sind vor allem junge Menschen besonders sportlich: Jeder Zweite in der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen stuft sich selbst als sportlich ein.