Der Kaderumbruch beim Fußball-Regionalligisten FC Homburg droht nach der Saison größer auszufallen als bisher angenommen. Neben dem bestätigten Abgang des Toptorschützen Christopher Theisen (9 Treffer) zu Viktoria Berlin könnte auch Außenverteidiger Maurice Neubauer seinen Hut nehmen. Von Markus Hagen

Schon in der Winterpause war er mit dem Drittligisten 1. FC Kaiserslautern in Verbindung gebracht worden. Innenverteidiger Kevin Maek soll es in seine Heimat Berlin ziehen. Auch Daniel di Gregorio steht angeblich vor dem Absprung.

Maurice Springfeld, dessen Vertrag ausläuft, hat seinen Abschied bereits zwischen den Zeilen angekündigt, er habe Angebote aus der zweiten und dritten Liga. So zitiert ihn zumindest die Hannoversche Allgemeine Zeitung. Die Grün-Weißen halten allerdings eine Option für eine weitere Saison mit Springfeld. Ob sie diese ziehen, ist aber fraglich. Nach einer Knieverletzung war der 21-jährige Innenverteidiger, der vor der laufenden Saison von der zweiten Mannschaft von Hannover 96 kam, beim FCH erst zu drei Einsätzen gekommen.

Patrick Lienhard und Christian Telch sind die einzigen Spieler, mit denen in Homburg bislang Verträge verlängert wurden. Einziger Neuzugang für die kommende Saison ist der 20-jährige Linksverteidiger Philipp Schuck vom Ligakonkurrenten FK Pirmasens. Laut FCH-Trainer Jürgen Luginger sind Gespräche mit weiteren möglichen Neuzugängen wegen der Coronavirus-Krise derzeit auf Eis gelegt.