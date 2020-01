Zu Beginn des Jahres wurden die verschiedenen Kader des Deutschen Orientierungslauf-Verbandes neu zusammengestellt. Auch diesmal finden sich viele Läufer der TV Oberbexbach im Bundes-, D-, und Perspektivkader wieder.

Lukas Becker und Lucas Imbsweiler (beide Herrenklasse 18 Jahre) wurden ebenso für den Bundeskader nominiert wie Moritz Döllgast (Herren).

Dem D-Kader gehören an: Anne Kästner (Damen 14 Jahre), Hanna Imbsweiler (Damen 15 Jahre), Lisa Kästner, Judith Van Bentum, Ricas Wirtz (alle Damen 18 Jahre), Nonah Lezius (Herren 14 Jahre), Ben Reinert, Henry Stephan, Klaus Van Bentum (alle Herren 16 Jahre).

Im Perspektivkader stehen zudem die Oberbexbacher Orientierungsläufer: Nele Buscher, Ayumi Hubner (beide Damen 12 Jahre), Jacob Imbsweiler (Herren 10 Jahre), Jacob Lacher (Herren 12 Jahre) und Fabian Kunz (Herren 14 Jahre).

Die Saison beim TVO startet am 8. Februar mit einem Trainingstag. Für die Kadermitglieder wird Ende Februar ein Trainingswochenende an der Sportschule in Saarbrücken stattfinden. Saisonhöhepunkt ist das Wochenende 19./20. September. Dann findet im Taunus der Vergleichswettkampf der Orientierungsläufer der Länder statt.