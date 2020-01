später lesen Tischtennis TV Limbach muss gleich zweimal ran Teilen

Nach einer kurzen Winterpause geht es für die Tischtennisspieler des TV Limbach am Wochenende mit einem Doppelspieltag in der Regionalliga Südwest der Herren weiter. Der Aufsteiger wird am Samstag um 17.30 Uhr beim FSV Mainz 05 II antreten.