Mit Platz drei lieferte der zehnjährige Constantin Banowitz in der Klasse U11 beim Mini-Eulenturnier in Friesenheim ein überragendes Ergebnis ab. In der ersten Vorrunde sorgte der Fechter des TV Homburg mit vier Siegen in sechs Gefechten bei dem Turnier – mit Nachwuchsfechtern aus ganz Deutschland, Ecuador, Venezuela und Italien – schon für Aufsehen.