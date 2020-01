Der TV Althornbach kickt an diesem Sonntag bei der Futsal-Südwestmeisterschaft in Frankenthal-Flomersheim als Vertreter des Kreises Pirmasens/Zweibrücken. Eigentlich hatte sich Kreismeister SVN Zweibrücken qualifiziert, verzichtet aufgrund von Verletzungsproblemen aber auf die Teilnahme (wir berichteten). Von Svenja Hofer

So trifft der TV Althornbach in seiner Fünfergruppe auf die SG Meisenheim, den SV Südwest Ludwigshafen, den VfR Kaiserslautern und die TSG Gau-Bickelheim. In der anderen Gruppe kämpfen der SC Idar-Oberstein, die TSG Bretzenheim, der FSV Schifferstadt, der VfB Reichenbach und der VfL Essingen ums Weiterkommen. Beginn der Spiele ist um zehn Uhr. Die Halbfinals, in die je die zwei Gruppenbeten einziehen, starten um 16.15 Uhr. Das Finale ist für 17.30 Uhr geplant.