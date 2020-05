Die Handballerinnen vom TuS Schwarzenbach gehen in der kommenden Saison in der höchsten saarländischen Spielklasse an den Start. Allerdings ohne ihre Erfolgstrainerin. Nachfolger Siegfried Garbe steht aber schon parat.

Es war eine Millimeterentscheidung – doch am Ende durften die Handballerinnen des TuS Schwarzenbach jubeln. Als die Saison wegen der Corona-Pandemie unterbrochen wurde. lag die – nun aufgelöste – HSG Schwarzenbach/Hermeskeil war der Bezirksliga Ost nämlich Spitzenreiter. Und die zum Stichtag 13. März 2020 erstplatzierten Mannschaften steigen in die nächsthöhere Liga auf. Das bedeutet, dass die Homburgerinnen in der kommenden Runde in der höchsten saarländischen Spielklasse an den Start gehen. Die Entscheidung fiel allerdings denkbar knapp aus. Die zweitplatzierte FSG DJK Oberthal/TuS Hirstein II hatte zwar zwei Punkte weniger auf dem Konto – aber auch eine Partie weniger ausgetragen als der HSG – beziehungsweise der TuS, der in der nächsten Saison wieder als eigenständige Mannschaft aufläuft.

Auch wenn der Aufstieg durch den Abbruch ein klein wenig begünstigt wurde, ist er dennoch ein großartiger Erfolg für den kleinen Verein im nördlichen Saarland. Die Mannschaft hat in der vergangenen Saison unter Trainerin Simone Jäckels hat tolle Spiele gezeigt, Kampfgeist bewiesen und sich spielerisch weiterentwickelt. Gegen den ärgsten Verfolger Oberthal/Hirstein landete die Mannschaft in der Hinrunde einen Auswärtssieg (30:24), musste in der Rückrunde im Heimspiel eine Niederlage hinnehmen (18:26). Daneben verlor die Mannschaft aus Schwarzenbach und Hermeskeil nur noch die Partie bei der HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler III (21:23). In den restlichen 15 Saisonspielen ging die Mannschaft von Simone Jäckels stets als Sieger vom Feld.

In der kommenden Saison muss der TuS aber ohne seine erfolgreiche Übungsleiterin auskommen. Jäckels hatte schon im Vorfeld angekündigt, dass für sie nach dieser Saison Schluss ist.

Statt Jäckels wird in der nächsten Spielzeit der erfahrene Siegfried Garbe an der Seitenlinie stehen. Garbe stand in seiner aktiven Zeit als Spieler in der 2. Bundesliga Süd und in der Oberliga Baden auf dem Feld. Seine Trainerkarriere begann er bereits mit 16 Jahren und feierte seine größten Erfolge im Jugendbereich als zweimaliger südwestdeutscher Meister und Viertelfinal-Teilnehmer um die Deutsche Jugendmeisterschaft. Gemeinsam mit Elena Vereschako betreute er fast zehn Jahre lang die 2. Frauenmannschaft der DJK MJC Trier und arbeitete als Co-Trainer von Ildikó Barna auch in der 1. Bundesliga bei den Miezen. Weitere Stationen seiner Trainerlaufbahn sind im Herrenbereich HB Echternach (Nationaldivision Luxemburg) und SK Prüm (Rheinlandliga). Zuletzt war er Coach bei der B-Jugend des TV Bitburg. Zu seinem neuen Verein meint Siegfried Garbe: „Meine Entscheidung, nach Schwarzenbach zu wechseln, fiel mir zum Schluss nicht schwer, da die Gespräche sehr angenehm waren. Ich sehe meine Aufgabe darin, den Handballstandort Schwarzenbach attraktiver für junge Spielerinnen zu machen.“ Garbe ergänzt: „Meine erste Aufgabe war es, die Mannschaft trotz Corona für die neue Spielzeit einzuschwören und den Spielerinnen einen Trainingsplan an die Hand zu geben.“ Die Mannschaft hoffe nun, dass der reguläre Trainingsbetrieb bald losgehen kann.

Der TuS Schwarzenbach geht durchaus optimistisch in die neue Saison in der höchsten saarländischen Spielklasse. Dennoch soll noch die eine oder andere personelle Ergänzung zum Kader stoßen.

Die 2. Frauenmannschaft des Vereins, die von Sebastian Zentz betreut wurde, belegte beim Abschluss der Runde den 7. Tabellenplatz in der A-Liga Ost.

Im Jugendbereich schickt der der TuS in der kommenden Spielzeit eine gemischte E-Jugend sowie eine weibliche A-Jugend ins Rennen. Im Nachwuchs sucht der Verein noch händeringend nach weiteren Spielerinnen und Spielern. Zudem gibt es eine Minimannschaft, in der Kinder ab etwa vier Jahren trainieren.

Der TuS Schwarzenbach bietet neben Handball folgende Sparten an: Fußball und Frauenturnen mit Nordic Walking. Wer Lust hat, im Verein aktiv zu werden, kann sich beim 1. Vorsitzenden Karsten Keller, Tel. 06873/64253, oder dem 2. Vorsitzenden Peter Wittig, Tel. 06873/6987, melden oder eine E-Mail an tus.schwarzenbach.ev@t-online.de schreiben.

www.tus-schwarzenbach.de