In der Turnhalle der Gemeinschaftsschule an der Sandrennbahn in Homburg-Erbach gibt es am Samstag (16 Uhr) ein Spiel der 2. Tischtennis-Bundesliga zu sehen. Bereits zum zweiten mal in dieser Saison findet in Homburg eine Ligapartie des 1. FC Saarbrücken-TT II statt.