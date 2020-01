später lesen Fußball-Landesliga TSC holt Schneider aus Jägersburg Teilen

Fußball-Landesligist TSC Zweibrücken hat einen weiteren Spieler für die kommende Runde verpflichtet. Der 19-jährige Dominik Schneider wechselt vom FSV Jägersburg, wo er in dieser Saison bislang in der zweiten Mannschaft (Verbandsliga Nord-Ost) und in der U19 auflief, an den Wattweiler Berg. Von Martin Wittenmeier