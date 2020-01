später lesen Vize-Pfalzmeisterin Tolles Comeback von VTZ-Weitspringerin Christine Port Teilen

Starke Rückkehr von Leichtathletin Christine Port. Die Weitspringerin der VT Zweibrücken hat sich am vergangenen Wochenende mit starken 5,36 Metern bei den pfälzischen Hallenmeisterschaften in Ludwigshafen den zweiten Platz in der Frauenklasse gesichert.