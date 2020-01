Bei der Bezirkspokalendrunde am Wochenende im Tischtennis-Bezirk Westpfalz Süd haben sich auch Teams aus der umliegenden Region qualifiziert. In der Turnhalle des SV Mörsbach findet das Final-Four der Bezirksligen/Bezirksklassen statt.

Qualifiziert hat sich die VT Contwig. Die VTC ist der einzige Bezirksklasse-Teilnehmer im Feld und neben dem TV Höheinöd, SV Ruhbank und dem TTA KAsch Vinningen ein krasser Außenseiter.

Im Kreisligen-Pokal in Höheinöd gehört der TV Zweibrücken-Ixheim genauso wie die SF Walshausen am Samstag (14 Uhr) zu den Favoriten. Doch der FC Ruppertsweiler ist der große Titelanwärter, denn das Team nahm im Vorjahr bereits an den deutschen Pokalmeisterschaften teil. Eine Überraschung für Walshausen und Ixheim ist möglich. Ebenfalls zu den Favoriten gehört die VT Zweibrücken II im Kreisklassen-Pokal.

Die Nachwuchsspieler sind am Sonntag (10 Uhr) aktiv. Die Jugend U18 trifft sich in Vinningen, die U15 in Ixheim. Gespielt wird in allen Turnierklassen im Final-Four-Modus mit Halbfinale und Finale.

(bjh)